"الضيافة كابيتال" تطلق صندوقا استثماريا بقيمة 500 مليون ريال

أطلقت مجموعة الضيافة كابيتال القابضة صندوقا استثماريا بقيمة 500 مليون ريال، وقد تم اعتماده بمسمى "صندوق وثيق للحج والعمرة"، وهو صندوق استثمار متوافق مع المعايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة لصندوق الاستثمار.
ويهدف الصندوق إلى توفير فرصة استثمارية للعملاء من خلال الاستثمار في الشركات والمؤسسات المختصة بخدمات الحج والعمرة، وأي خدمات مساندة لها، وذلك بهدف التوسع بها وتطويرها، وكافة الأعمال الخاصة بمنظومة الحج، والتي من شأنها إحداث تغييرات إيجابية في معالم قطاع الضيافة والسياحة الدينية في المملكة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
الضيافة كابيتال القابضة التي تأسست بهدف تحويل تجربة الضيافة الدينية إلى نموذج اقتصادي مستدام، وتعزيز دور القطاع الاقتصادي السعودي، ترتكز رؤيتها على تحقيق التكامل بين الإنسان والمكان، وجعل مكة والمدينة نموذجين عالميين في إدارة الضيافة المستدامة. من خلال استثمارات نوعية وتقنيات حديثة، تسعى الشركة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، مما سيعزز من تجربة الزوار.
وتتضمن الأهداف الاستراتيجية للشركة بناء منظومة استثمارية وتشغيلية متكاملة، وتحويل قطاع الضيافة الدينية إلى نموذج قائم على التنوع والابتكار. كما تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من رأس المال البشري والتقني، وتحسين تجربة الضيوف من خلال الاستثمار في الحلول التقنية والخدمات الذكية.
وأكد تركي اليحيى الرئيس التنفيذي لمجموعة الضيافة كابيتال القابضة أن المجموعة تؤمن بأهمية توسيع شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 . متوقعاً أن تسهم هذه الشراكات في تطوير منظومة الضيافة الوطنية، مما يعكس التزام الشركة بتحقيق التكامل بين مختلف الكيانات والخدمات.
وأشار إلى أن انضمام الضيافة كابيتال القابضة إلى السوق السعودي يمثل تعزيزاً للقدرة التنافسية في قطاع الضيافة، ويعكس التوجه نحو الاستثمار في سلاسل القيمة الداعمة. كما أن النمو المتوقع في السياحة والضيافة سيخلق فرص عمل جديدة ويعزز من الاقتصاد المحلي