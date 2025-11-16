"الضيافة كابيتال" تطلق صندوقا استثماريا بقيمة 500 مليون ريال

الضيافة كابيتال القابضة التي تأسست بهدف تحويل تجربة الضيافة الدينية إلى نموذج اقتصادي مستدام، وتعزيز دور القطاع الاقتصادي السعودي، ترتكز رؤيتها على تحقيق التكامل بين الإنسان والمكان، وجعل مكة والمدينة نموذجين عالميين في إدارة الضيافة المستدامة. من خلال استثمارات نوعية وتقنيات حديثة، تسعى الشركة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، مما سيعزز من تجربة الزوار.