تزامناً مع انطلاق موسم الصيف.. "هلال عسير" يُطلق عدداً من البرامج التوعوية والتثقيفية

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، بالتزامن مع انطلاق موسم صيف عسير ٢٠٢٤م، تحت شعار "صيف في عسير.. تراها تهول"، حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية تحت شعار "جاهزون لنحييها"؛ تشمل في مجملها مسارات تثقيفية وإسعافية عدة، يتم تنفيذها في المواقع السياحية بالمنطقة.
ويشارك الفريق الإسعافي بشعار "قريبون منكم" في تثقيف الجمهور بأهمية عمل المرحل الطبي، وضرورة تزويده بالمعلومات الصحيحة عن الحالة بما يكفي للمرحل؛ لتقديم التوجيه في كيفية التعامل مع الحالة، وضمان نجاح الإسعافات الأولية المقدَّمة للمريض.
كما يشارك فريق التدريب والتثقيف المجتمعي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، بفريق من مدربّي ومدرّبات الهيئة المعتمدين في الموسم السياحي تحت مسمى "أسعف بوعي" لتدريب أهالي وزوّار المنطقة في المواقع السياحية، على طرق الإسعافات الأولية للحالات الأكثر شيوعاً، والتعريف بدورات الهيئة ومنصة متأهب.
وتحت شعار "تطوعنا يهول" يشارك فريق تطوعي صحي من متطوعي ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، بعدد ٣٣ متطوعاً ومتطوعة يومياً بتقديم خدمات إسعافية بفرق راجلة مجهّزة مسانداً للفرق الإسعافية والطبية الأساسية.
ويقدّم فريق التطوع بتخصّصاته الإسعافية، الإسعافات الأولية والتوعية في المواقع السياحية التي يرتادها أهالي وزوّار منطقة عسير، إضافة إلى مشاركة فريق التطوع في المواقع السياحية ببقية المحافظات؛ كالنماص وتنومة ورجال ألمع.
ونوّه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن عبدالله الشهري؛ بأهمية الدور الذي يقوم به الفريق الإسعافي والتدريبي والتطوعي من خلال جهود الفريق في سرعة الاستجابة ومباشرة الحالات الإسعافية الطارئة قبل وصول الفرق الإسعافية.