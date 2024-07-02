تزامناً مع انطلاق موسم الصيف.. "هلال عسير" يُطلق عدداً من البرامج التوعوية والتثقيفية

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، بالتزامن مع انطلاق موسم صيف عسير ٢٠٢٤م، تحت شعار "صيف في عسير.. تراها تهول"، حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية تحت شعار "جاهزون لنحييها"؛ تشمل في مجملها مسارات تثقيفية وإسعافية عدة، يتم تنفيذها في المواقع السياحية بالمنطقة.