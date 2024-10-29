تعليق التدريب الحضوري في منشآت "التدريب التقني" بمكة والجموم وتحويله إلى التعليم عن بُعد

بناءً على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمكة المكرّمة، تعليق التدريب الحضوري للتدريب المسائي، اليوم الثلاثاء؛ الموافق 26 /04/ 1446هـ، في جميع منشآت "التدريب" بمحافظتَي مكة المكرّمة والجموم.
وأوضحت الإدارة، أن التدريب سيُحوَّل إلى نظام التعليم عن بُعد، عبر المنصّات الإلكترونية، وذلك حرصاً على سلامة المتدربين والكادر التدريبي، في ظل الظروف الجوية المتوقعة.
وأكّدت إدارة "التدريب التقني" ضرورة متابعة الدروس عن بُعد وفق الجداول المقررة، مع الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصّة لضمان سير العملية التدريبية بفاعليةٍ وأمان.