تعليق التدريب الحضوري في منشآت "التدريب التقني" بمكة والجموم وتحويله إلى التعليم عن بُعد

وأوضحت الإدارة، أن التدريب سيُحوَّل إلى نظام التعليم عن بُعد، عبر المنصّات الإلكترونية، وذلك حرصاً على سلامة المتدربين والكادر التدريبي، في ظل الظروف الجوية المتوقعة.