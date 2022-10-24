"البيئة" تنفذ أكثر من 53 ألف جولة لرصد وفرة المنتجات الغذائية خلال 3 أشهر

وأشارت إلى أن منطقة حائل تصدّرت إجمالي عدد الجولات بـ 6300 جولة ميدانية، تليها منطقة تبوك بنحو 6120 جولة، ومنطقة مكة المكرّمة 6010 جولات، بينما تم تنفيذ 5703 جولات في المدينة المنوّرة، و5428 جولة في الباحة، و5265 جولة في منطقة الرياض، فيما بلغت 4620 جولة في جازان، و4268 جولة في القصيم، و3555 جولة في المنطقة الشرقية، و3287 جولة في الجوف، و2545 جولة في عسير، إضافةً إلى 352 جولة و217 جولة في نجران والحدود الشمالية على التوالي.