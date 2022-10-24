"البيئة" تنفذ أكثر من 53 ألف جولة لرصد وفرة المنتجات الغذائية خلال 3 أشهر

نفّذت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 53 ألف جولة رقابية وتفتيشية في أسواق النفع العام والمسالخ في مدن ومحافظات المملكة، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكّد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح والاشتراطات الصحية والفنية، وذلك خلال 3 أشهر.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الفنية الميدانية نفذت خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022م، جولات رقابية في أكثر من 800 سوق في جميع المناطق، شملت منافذ بيع الخضار والفواكه والتمور واللحوم والأسماك والطيور والماشية والأعلاف والحطب، إضافةً إلى المسالخ، وذلك من خلال أكثر 1659 كادرًا من المراقبين والمهندسين والفنيين والأطباء البيطريين ومساعدي الأطباء البيطريين في المناطق المختلفة.
وأشارت إلى أن منطقة حائل تصدّرت إجمالي عدد الجولات بـ 6300 جولة ميدانية، تليها منطقة تبوك بنحو 6120 جولة، ومنطقة مكة المكرّمة 6010 جولات، بينما تم تنفيذ 5703 جولات في المدينة المنوّرة، و5428 جولة في الباحة، و5265 جولة في منطقة الرياض، فيما بلغت 4620 جولة في جازان، و4268 جولة في القصيم، و3555 جولة في المنطقة الشرقية، و3287 جولة في الجوف، و2545 جولة في عسير، إضافةً إلى 352 جولة و217 جولة في نجران والحدود الشمالية على التوالي.
وبيّنت "البيئة" أن الفروع والمكاتب التابعة لها في جميع المناطق تقوم بالإشراف على عدد من الأنشطة منها أسواق النفع العام، مثل: (الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب والأعلاف والمسالخ)، وذلك بهدف التأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، وامتثال المنشآت بأنظمة الوزارة، إضافةً إلى تنظيم الأنشطة والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة.
وأكّدت أن الفرق الفنية الميدانية في جميع الفروع والمكاتب تواصل أعمالها وجولاتها التفتيشية بصورة مستمرة؛ لتعزيز دور الوزارة الحيوي في الرقابة على كافة الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة بالمملكة.