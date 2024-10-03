مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض ينفّذ أكثر من 9 آلاف جولة في سبتمبر 2024

نفّذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، أكثر من 9 آلاف جولة رقابية خلال شهر سبتمبر 2024م، نتج عنها رصد أكثر من 2000 مخالفة في أعمال المشاريع، فيما استقبل المركز أكثر من 13 ألف بلاغ.