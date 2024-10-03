مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض ينفّذ أكثر من 9 آلاف جولة في سبتمبر 2024

نفّذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، أكثر من 9 آلاف جولة رقابية خلال شهر سبتمبر 2024م، نتج عنها رصد أكثر من 2000 مخالفة في أعمال المشاريع، فيما استقبل المركز أكثر من 13 ألف بلاغ.
وتنوّعت المخالفات التي رصدها المركز خلال شهر سبتمبر الماضي بين عدم وضع إنارات تحذيرية في مواقع العمل، وعدم نظافة مواقع المشاريع، إلى جانب التشوين خارج نطاق العمل وغيرها من المخالفات.
وتهدف الجولات الرقابية إلى التأكد من الالتزام بضوابط مشاريع البنية التحتية، وضمان جودتها وسلامتها، بالإضافة إلى تحسين المشهد الحضري، وتعزيز الامتثال والاستدامة البيئية؛ انطلاقًا من دور المركز الرئيس في الرقابة على أعمال مشاريع البنية التحتية.
وتأتي هذه الجولات في إطار جهود المركز لتعزيز جودة الحياة، وتحسين كفاءة الإنفاق، والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان وزوار المنطقة وفق رؤية السعودية 2030 نحو تنمية حضرية مستدامة ومزدهرة.