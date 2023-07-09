القيادة تُعزِّي ملك مملكة البحرين في وفاة "الشيخ راشد بن صباح بن حمود بن صباح آل خليفة"

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في وفاة معالي الشيخ راشد بن صباح بن حمود بن صباح آل خليفة -رحمه الله-.