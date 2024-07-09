"كدانة" تستعرض المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة

وناقشت الورشة الدروس المستفادة من موسم الحج الماضي والاطلاع على مرئيات الجهات ذات العلاقة والشركاء والمختصين وآليات العمل؛ لتعزيز الجوانب الإيجابية وتلافي ما قد يظهر من ملاحظات خلال أداء الفرق الميدانية لأعمالها على أرض الواقع، كما استعرضت المشاريع التي استفاد منها الحجاج خلال موسم الحج للعام 1445هـ التي فاقت الـ 20 مشروعًا نفذتها "كدانة"، وكان أبرزها المشاريع التطويرية ومشاريع الإسكان، ومشاريع المرافق الصحية، ومشاريع البنية التحتية.