"أجفند" يعلن تعيين همام بن جريّد مديرًا تنفيذيًا للبرنامج

وانضم الأستاذ همّام بن جريّد إلى برنامج الخليج العربي للتنمية في الربع الثالث من عام 2025 مستشارًا لسمو رئيس مجلس الإدارة، وقبل ذلك، شغل عددًا من المناصب القيادية في القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ حيث تولّى منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة إخاء للأيتام، وعمل مشرفًا عامًا على وكالة الإسكان التنموي في وزارة الشؤون البلدية والإسكان السعودية، ونائب الرئيس التنفيذي للشراكات الإستراتيجية والتواصل في برنامج خدمة ضيوف الرحمن، كما يشغل عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات الخيرية والغير ربحية محليًا ودوليًا.