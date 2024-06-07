رحلة "الحج على الإبل".. استذكارٌ للماضي بمبادرة عاشها 11 ألف حاج يمني في "رنية"

من جانبه، قال محمد بن إبراهيم السبيعي، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي في بلدية رنية، لـ"سبق": حرصت البلدية على إطلاق مبادرات نوعية في استراحة الحجاج خدمة لضيوف الرحمن، بالتزامن مع عام الإبل، لعل من بينها المبادرة النوعية "الحج على الإبل"، التي تتناول جانبًا من جوانب رحلة الحج التي كانت في السابق، وتعلوها المخاطر والعراقيل، وتمتد أشهرًا عدة مرورًا بمحافظة رنية، التي كانت محطة من محطات الحاج اليمني، ويروون تفاصيلها للأجيال.