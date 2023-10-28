السعودية تحذر من دائرة عنف تهدد الأمن الدولي وتطالب بوقف ما يحدث في "غزة"

واتخذت السعودية على مدى تاريخها، من المواقف الصلبة والثابتة تجاه قضية الأمة الأولى، خاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني ودعم كل من يتعرض لأزمة في أي بقعة في العالم، ودائمًا قطاع غزة في أعلى القائمة؛ وتواصل دعمها في كل المحافل الدولية، كما تولي أبناء قطاع غزة اهتمامًا خاصًّا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية ضدهم.