الموسيقى في السعودية.. بدأت رسمياً قبل 60 عاماً وهذه الحديقة شهدت أول حفل

وتفصيلاً ذكر الموسيقار السنان، لبرنامج "موسيقانا" على قناة السعودية، أن البداية كانت عندما أمر ولي العهد في وقتها الأمير فيصل، بإقامة احتفالات ابتهاجاً بعودة الملك سعود من رحلة علاجية خارج السعودية، وذلك في حديقة البلدية في مدينة الخُبر وهي أكبر حديقة على مستوى المملكة في وقتها، وشارك في الاحتفالات عديدٌ من المطربين، منهم: جميل محمود من السعودية، ويوسف الزبيدي من اليمن، ومحمد الزويد من البحرين، وكانت أول مناسبة يتم فيها استخدام الآلات الموسيقية.