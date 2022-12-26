تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق المؤتمر الدولي العاشر للموارد المائية والبيئة الجافة

واستعرض دور جامعة الملك سعود في المحافظة على الثروات الطبيعية في المملكة من خلال خطتها الاستراتيجية العامة، ومبادرات التميز فيها، وخاصة المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتطويرها، إضافة إلى إجراء البحوث العلمية ونشرها من خلال العديد من كراسي ومعاهد البحث العلمي التي تتناول موضوعات المياه، ومنها معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء الذي يجري البحوث، والدراسات العلمية، وتنفيذ المشاريع التطبيقية في مجالات البيئة والمياه والصحراء، ومن المشاريع الرائدة التي نفذها تطوير أساليب فعالة؛ لحصد مياه الأمطار والسيول وخزنها، وقد طبقت بنجاح في أحواض أكثر من عشرين سدًا في مناطق مختلفة من المملكة، مضيفًا أن المعهد يقوم حاليًا بإعداد أول أطلس بيئي للمملكة العربية السعودية، يبرز عناصر تنوع البيئة المحلية فيها، والقضايا المتعلقة بها.