وزير الطاقة يفتتح أعمال "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023م"

من جهته، تناول وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي، التحديات والصعوبات المناخية التي يواجهها العالم أجمع، مبينًا أهمية وجوهرية الطاقة في حياة الناس، وفي مواجهة هذه التحديات، قائلًا: "لا يمكننا أن نوقف نظام الطاقة الذي نتعامل معه اليوم، قبل أن نبني نظامًا جديدًا للمستقبل، وقبل أن تكون لدينا طاقة مستدامة".