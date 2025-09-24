المملكة تعزز حضورها الدولي في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين 2025 بجوهانسبيرغ

عززت المملكة حضورها الدولي في المحافل الاقتصادية الكبرى بمشاركتها في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين (G20YEA 2025)، التي استضافتها مدينة جوهانسبيرغ بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري؛ لإبراز التجربة السعودية الرائدة في تمكين رواد الأعمال، وتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية في مجالات التكنولوجيا، والاستدامة، والاقتصاد الرقمي.
واستقطب الجناح السعودي في المعرض المصاحب للقمة اهتمام الوفود المشاركة ورواد الأعمال وصناع القرار من مختلف دول العالم، حيث حظي بتفاعل مع قصص النجاح الوطنية في الابتكار وريادة الأعمال، وشكّل منصة مميزة للتواصل المباشر وتبادل الخبرات واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما أسهم في ترسيخ موقع المملكة وجهة عالمية للابتكار وحاضنة للمشروعات الريادية المؤثرة.
وشارك الوفد السعودي برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة والشيربا السعودي عبدالعزيز السيف، إلى جانب ممثلين من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ونخبة من رواد الأعمال والمستثمرين السعوديين، في إثراء الجلسات الحوارية وورش العمل التي تناولت أبرز الممارسات العالمية وأحدث التوجهات في ريادة الأعمال.
وتركزت محاور المشاركة السعودية على استعراض الفرص المتاحة للشركات لدخول السوق السعودي، ودور المؤسسات في تهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، ومستقبل الابتكار في المملكة، مع التأكيد على الالتزام برؤية وطنية تدعم التعاون لتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، بما يعزز الابتكار ويقود إلى اقتصاد مزدهر وأكثر استدامة عالميًا.
كما استعرضت المملكة دورها الريادي في دعم وتمكين الشركات الناشئة والمتوسطة، وتبادل الأفكار حول الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النقل والصناعة، بما يرسخ مكانتها مركزًا عالميًا لريادة الأعمال والتقنيات العميقة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وللعام الثاني على التوالي، حقق بنك التنمية الاجتماعية إنجازًا دوليًا بفوزه بجائزة أفضل ممول لرائدات الأعمال (Best Financier for Women Entrepreneurs).
وشهد برنامج الوفد السعودي لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة، وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات لتسهيل بيئة الأعمال، إضافة إلى استعراض فرص التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية.
يُذكر أن الوفد السعودي ضم ممثلين من عدة وزارات وهي: الإعلام، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم، إضافة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة السوق المالية، وبرنامج جودة الحياة، وكفالة، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.