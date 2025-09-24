المملكة تعزز حضورها الدولي في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين 2025 بجوهانسبيرغ

يُذكر أن الوفد السعودي ضم ممثلين من عدة وزارات وهي: الإعلام، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم، إضافة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة السوق المالية، وبرنامج جودة الحياة، وكفالة، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.