"تقويم التعليم" تعلن حصول منشأتين تدريبيتين على الاعتماد المؤسسي

وحصلت أكاديمية الطاقة والمياه (المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء سابقاَ) في مدينة رابغ على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة لمدة ثلاث سنوات، وذلك ابتداء من شهر يونيو 2023م حتى شهر مايو 2026م، كما حصل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في مدينة الخفجي على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة ثلاث سنوات، وذلك ابتداء من شهر يونيو 2023م حتى شهر مايو 2026م.