"تقويم التعليم" تعلن حصول منشأتين تدريبيتين على الاعتماد المؤسسي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، عن حصول منشأتين تدريبيتين على الاعتماد المؤسسي.
وحصلت أكاديمية الطاقة والمياه (المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء سابقاَ) في مدينة رابغ على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة لمدة ثلاث سنوات، وذلك ابتداء من شهر يونيو 2023م حتى شهر مايو 2026م، كما حصل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في مدينة الخفجي على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة ثلاث سنوات، وذلك ابتداء من شهر يونيو 2023م حتى شهر مايو 2026م.
وتمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة، وذلك لفترة زمنية محددة، كما تتم متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع المنشآت التدريبية؛ للمساهمة في رفع جودتها وكفاءتها، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
ويعدُ مركز "مسار" أحد المراكز التابعة للهيئة، الذي يهدف إلى المساهمة في رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع.