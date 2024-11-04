ضمن مشروع تحول الجهات الحكومية.. "أمين الطائف" يصدر قرارًا باستحداث إدارة للاستحقاق المحاسبي

أصدر أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، قرارًا بإنشاء وحدة إدارية جديدة بمسمى إدارة (الاستحقاق المحاسبي)، ضمن مشروع تحول الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.