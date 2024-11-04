ضمن مشروع تحول الجهات الحكومية.. "أمين الطائف" يصدر قرارًا باستحداث إدارة للاستحقاق المحاسبي

أصدر أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، قرارًا بإنشاء وحدة إدارية جديدة بمسمى إدارة (الاستحقاق المحاسبي)، ضمن مشروع تحول الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي؛ بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المالية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.
ويأتي ذلك تحقيقًا لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية، ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.
وتساعد هذه الإدارة في توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة للتوقيت عن المركز المالي لأمانة الطائف، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الأمانة ودعم اتخاذ القرارات.
وترتبط إدارة الاستحقاق المحاسبي بوكيل الأمين للخدمات المساندة.. وستعمل الإدارة الجديدة على توفير معلومات كاملة ودقيقة عن الوضع المالي؛ وبالتالي اتخاذ القرارات الاستراتيجية لجهة ضبط وترشيد وإدارة الأداء المالي، بناءً على المعلومات المالية والإحصائية ومؤشرات الأداء، وإعطاء صورة دقيقة عن حصر وتقييم الأصول الثابتة والإيرادات والالتزامات والمصاريف المستقبلية وجودة البيانات؛ مما يساعد على تحسين الأداء من خلال الحوكمة والرقابة على الأداء.