بـ11 محورًا.. الرياض تستضيف غدًا فعاليات المؤتمر الدولي للفلسفة 2023

وتتركز محاور المؤتمر في أيامه الثلاثة على 11 محورًا، هي: الإطار الفلسفي للقيم العابرة للثقافات: (الآثار النظرية والمنهجية والعملية)، والفحص الفلسفي للقيم العابرة للثقافات: (المقاربات الكلاسيكية والمعاصرة)، والأخلاق العابرة للثقافات في السياق التاريخي: (الأخلاق المعيارية والأخلاق الميتافيزيقية والأخلاق التطبيقية)، والعدالة والتشريع في عالم متعدد الثقافات: (الحقوق والأخلاق والآخر)، وفلسفة الهوية: (الذات والآخرية والبناء الثقافي)، والنسبية الأخلاقية في مواجهة المعايير العالمية: (التقييم النقدي والمقارنة بين الثقافات)، وفلسفة الدين والأخلاق: وجهات نظر عبر ثقافية حول الدين والأخلاق، والأخلاق والمسؤولية في عصر تكنولوجيا التواصل: (تساؤلات فلسفية حول الواقع الافتراضي)، والتقنيات الناشئة، والجماليات العابرة للثقافات: (الفن، والابتكار، والخيال، والوعي التاريخي في عصر العبور الثقافي)، وأخلاقيات الحياة الطيبة ومستقبل الإنسانية: (الأخلاق والتكنولوجيا وما بعد الإنسانية).