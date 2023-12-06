بـ11 محورًا.. الرياض تستضيف غدًا فعاليات المؤتمر الدولي للفلسفة 2023

تستضيف العاصمة السعودية غدًا الخميس فعاليات مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2023 في مكتبة الملك فهد الوطنية. ويقام المؤتمر سنويًّا بهدف ترسيخ أسس الفلسفة وأساليبها التمكينية وأدواتها بالسعودية والعالم، إلى جانب تعزيز الفكر الفلسفي لدى الأجيال الناشئة.
ويسعى المؤتمر، الذي يستمر 3 أيام، إلى إيجاد مساحة حوار سنوية؛ لمناقشة مستجدات علم الفلسفة وتطبيقاته الحديثة، ودعم إتاحة محتوى فلسفي متعدد الأبعاد والآفاق، مُوجَّه لجميع الفئات المجتمعية، وبناء جسور التعاون بين جميع المؤسسات الناشطة في مجال الفلسفة من مختلف دول العالم، ودفع عجلة البحث العلمي والأكاديمي في مجال الفلسفة.
وتقام على هامش المؤتمر محاضرات وحلقات نقاشية وحوارات فكرية، تثري الفكر الفلسفي، وورش عمل شاملة، تتناول موضوعات المؤتمر.
وخلال الفعاليات اليومية يناقش مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة العلاقة المتبادلة بين القيم العابرة للثقافات والقضايا الأخلاقية المرتبطة بها، في ظل العالم التواصلي بشروطه الجديدة.
كما يسعى إلى استكشاف الطرق التي يمكن للثقافات المختلفة أن تتفاعل وتتواصل من خلالها، مع الحفاظ أيضًا على قيمها وهوياتها الفريدة.
وتتطرق الفعاليات أيضًا إلى القضايا المتنوعة من منظور فلسفي أصيل، وتبحث في انعكاس هذه القيم على طبيعة التصورات الفلسفية الراهنة، كما ترصد كيف عالجت الفلسفات المختلفة مسألة القيم العابرة للثقافات عبر مساراتها المتعددة.
وتتركز محاور المؤتمر في أيامه الثلاثة على 11 محورًا، هي: الإطار الفلسفي للقيم العابرة للثقافات: (الآثار النظرية والمنهجية والعملية)، والفحص الفلسفي للقيم العابرة للثقافات: (المقاربات الكلاسيكية والمعاصرة)، والأخلاق العابرة للثقافات في السياق التاريخي: (الأخلاق المعيارية والأخلاق الميتافيزيقية والأخلاق التطبيقية)، والعدالة والتشريع في عالم متعدد الثقافات: (الحقوق والأخلاق والآخر)، وفلسفة الهوية: (الذات والآخرية والبناء الثقافي)، والنسبية الأخلاقية في مواجهة المعايير العالمية: (التقييم النقدي والمقارنة بين الثقافات)، وفلسفة الدين والأخلاق: وجهات نظر عبر ثقافية حول الدين والأخلاق، والأخلاق والمسؤولية في عصر تكنولوجيا التواصل: (تساؤلات فلسفية حول الواقع الافتراضي)، والتقنيات الناشئة، والجماليات العابرة للثقافات: (الفن، والابتكار، والخيال، والوعي التاريخي في عصر العبور الثقافي)، وأخلاقيات الحياة الطيبة ومستقبل الإنسانية: (الأخلاق والتكنولوجيا وما بعد الإنسانية).
ويتحدث في المؤتمر عدد من المتخصصين والأكاديميين بمجال الفلسفة من دول العالم، أبرزهم الدكتور سيمون كريتشلي بروفيسور الفلسفة في جامعة نيو سكول للبحوث الاجتماعية، والدكتور لوكا ماريا رئيس الاتحاد الدولي للجمعيات، والدكتور فرنسوا جوليان الفيلسوف الفرنسي وأستاذ فخري في جامعة باريس، والدكتور عبدالرحمن حبيب الحاصل على الدكتوراة في علوم البيانات في المدن الذكية، والدكتور روبرت بيرسكوني بروفيسور الفلسفة والدراسات الأفروأمريكية، والدكتور حمو النقاري بروفيسور علم المنطق في جامعة محمد الخامس، والدكتور نجيب الحصادي بروفيسور الفلسفة في جامعة بنغازي، وسمير الناصر الباحث في الفلسفة والأخلاق والتراث.