مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يفتتح المؤتمر العالمي الثامن للعناية الحرجة

افتتح بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي اليوم ، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن للعناية الحرجة " th International Critical Care Conference 8"، تحت شعار "الابتكار والتكامل والارتقاء في مجال الرعاية الصحية "، بمشاركة "60" متحدثاً من الأطباء العالميين المتخصصين في العناية الحرجة من خارج وداخل المملكة، حيث تُقدم فيه أكثر من "80" محاضرة وحلقة نقاشية وورش عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 38 ساعة تعليم طبي مستمر.
وبدأ حفل افتتاح المؤتمر بكلمة للدكتور عبدالله بخاري المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية، رحب في مستهلها بالخبراء المتحدثين والحضور واللجنة المنظمة، والشركات الراعية، مضيفاً أن هذا المؤتمر يحظى بأهميةٍ بالغة، كونه يشكل تظاهرة علمية كبيرة، تجمعُ أبرز الخبراء الحاصلين على أعلى الشهاداتِ العلمية، لمناقشة آخر المستجدات والأبحاث في طب العناية المركزة، وحزمة من قضايا التخصص المختارة بعناية، كالتحديات في مجال سلامة المرضى، وتوفير بيئة آمنة للرعاية الصحية، وسبل الارتقاء بمستوى العناية الطبية الفائقة والنظرة المستقبلية للتخصص، وغيرها من الموضوعات.
وأوضح د.بخاري في كلمته أن المجموعة حرصت منذ تأسيسها على دعم منظومة التعليم والبحث العلمي وتهيئة مناخ فاعل للابتكارات العلمية، إذ تقوم بتنظيم 32 برنامج زمالة طبية معترف بها من هيئة التخصصاتِ الصحية، ودربت أكثر من 3000 ممارس صحي بالتعاون مع 22 جامعة محلية وعالمية، منها جامعة جورج واشنطن، والكلية الملكية الأيرلندية و5 جامعات كندية تُعد من أفضل جامعات العالم، كما أطلقت عدداً من البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف، وبرنامج الابتعاثِ الخارجي، ومؤخراً قامت بتخريج 220 من الطلاب الدارسين في برامج الزمالة والدبلومات، وتكريم الفائزين بجوائز مجلة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي.
بعد ذلك القى الدكتور فهد فقيهي استشاري العناية الحرجة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر كلمه قال فيها أن اللجنة بذلت جهداً حثيثاً من أجل التحضير الجيد للمؤتمر، مضيفاً أن المناقشات والأطروحات التي ستُقدم خلال جلسات المؤتمر، ستُسهم بمشيئة الله في الارتقاء بمستوى الكوادر الطبية المتخصصة وخدمات الرعاية الصحية في المملكة.
بعد ذلك قام راعي الحفل الأستاذ الدكتور عبدالله الحربش نائب الرئيس التنفيذي الأول لشؤون الأطباء بتكريم الشركات الراعية، والتي كان لها دور متميز في إنجاح هذا المؤتمر ، ومن ثم تم التقاط صوراً تذكارية مع العلماء المتحدثين في هذا المؤتمر ، وقد تم افتتاح المعرض المصاحب والذي تشارك فيه عدداً من كبر يات الشـركات الطبية المتخصصة في تقنيات وأجهزة العناية الحرجة.