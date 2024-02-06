مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يفتتح المؤتمر العالمي الثامن للعناية الحرجة

وأوضح د.بخاري في كلمته أن المجموعة حرصت منذ تأسيسها على دعم منظومة التعليم والبحث العلمي وتهيئة مناخ فاعل للابتكارات العلمية، إذ تقوم بتنظيم 32 برنامج زمالة طبية معترف بها من هيئة التخصصاتِ الصحية، ودربت أكثر من 3000 ممارس صحي بالتعاون مع 22 جامعة محلية وعالمية، منها جامعة جورج واشنطن، والكلية الملكية الأيرلندية و5 جامعات كندية تُعد من أفضل جامعات العالم، كما أطلقت عدداً من البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف، وبرنامج الابتعاثِ الخارجي، ومؤخراً قامت بتخريج 220 من الطلاب الدارسين في برامج الزمالة والدبلومات، وتكريم الفائزين بجوائز مجلة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي.