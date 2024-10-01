"العامة للطرق": مشاريع صيانة طرق بالحدود الشمالية بقيمة 160 مليون ريال

أكّدت الهيئة العامة للطرق أنها أنجزت وتواصل تنفيذ مشاريع صيانة الطرق في منطقة الحدود الشمالية، بتكلفة إجمالية تقارب 160 مليون ريال، وذلك ضمن جهودها لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في البنية التحتية للطرق.
وتمّ تنفيذ ثلاثة مشاريع صيانة جذرية بإجمالي طول 229 كم وتكلفة 63 مليون ريال، بينما يجري العمل حالياً على مشروعَيْن بإجمالي طول يصل إلى 2202 كم، بتكلفة 96 مليون ريال.
وشدّدت الهيئة على أهمية الحفاظ على هذه المشروعات، داعية السائقين إلى التقيُّد بأوزان وأبعاد الشاحنات المحدّدة والحفاظ على نظافة الطرق. كما حثّت على الإبلاغ عن أيّ ملاحظاتٍ عبر مركز الاتصال 938، واتباع تعليمات السلامة أثناء القيادة لدعم استدامة الطرق وتعزيز التنمية في المنطقة.