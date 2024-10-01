"العامة للطرق": مشاريع صيانة طرق بالحدود الشمالية بقيمة 160 مليون ريال

وشدّدت الهيئة على أهمية الحفاظ على هذه المشروعات، داعية السائقين إلى التقيُّد بأوزان وأبعاد الشاحنات المحدّدة والحفاظ على نظافة الطرق. كما حثّت على الإبلاغ عن أيّ ملاحظاتٍ عبر مركز الاتصال 938، واتباع تعليمات السلامة أثناء القيادة لدعم استدامة الطرق وتعزيز التنمية في المنطقة.