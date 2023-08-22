ضبط شخص اصطاد 33 طيرًا دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام الشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، إضافة إلى العقوبة على كل طائر تم اصطياده.