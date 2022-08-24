"آل دغيم": نحتاج إلى إعلام إبداعي وإعلاميين متخصصين لمواكبة المرونة في نظام العمل السياحي الجديد

واختتم "آل دغيم" حديثه مشددًا على أهمية التدريب في مجال الإعلام السياحي وخصوصًا الإعلام الجديد الذي اعتبره قوة ناعمة ذات أثر وأصبح له منصات وجمهوره من الشباب ومع التقدم التقني الذي يشهده العالم، مشيرًا إلى الحاجة إلى مناهج في الجامعات السعودية تكون مخرجاتها تسويق السياحة الوطنية كما ينبغي والتي تقوم على البعد الحضاري والتاريخي والمقومات السياحية سواء طبيعية أو أثرية ومشروعات عملاقة تشبع رغبة السائح أيًا كان وتستهوي المستثمر الوطني والأجنبي.