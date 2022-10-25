أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الجوهرة بنت ممدوح بن عبدالرحمن

وأدى الصلاة مع أمير المنطقة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز والأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز والأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والفريق ركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز والأمير ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز، والد الفقيدة والأمير سعود بن ممدوح بن عبدالرحمن بن سعود بن عبدالعزيز شقيق الفقيدة، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.