9900 طالب وطالبة ينتظمون في فصول موهبة بالمدارس المتميزة

وانطلقت أول نسخة من "فصول موهبة" في 2009، وبلغ عدد المستفيدين في ذلك العام 185 طالبًا وطالبة، احتضنتهم 28 مدرسة موزعة على 4 مدن، وارتفعت الأعداد إلى أن وصلت في العام الماضي 9000 طالب وطالبة، في 169 مدرسة و14 مدينة، قبل أن يقفز الرقم هذا العام إلى أكثر من 9900 طالب وطالبة موزعين على 190مدرسة و17 مدينة.