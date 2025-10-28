انطلاق القمة العالمية الأولى للتميز في العلوم الطبية الشرعية ضمن ملتقى الصحة العالمي

وأضاف اليحيى أن القمة استقطبت (320) ورقة علمية من أكثر من (20) دولة، تم قبول (102) منها للعرض في (16) جلسة علمية، إضافة إلى (104) ملصقات علمية و(12) ورشة عمل، تُناقش خلالها أحدث المستجدات والتقنيات الحديثة في الطب الشرعي والصيدلة والسموم والأدلة الجنائية.