انطلاق القمة العالمية الأولى للتميز في العلوم الطبية الشرعية ضمن ملتقى الصحة العالمي

انطلقت في الرياض أعمال النسخة الأولى من القمة العالمية للتميز في العلوم الطبية الشرعية (GFEX 2025)، ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي، بتنظيم من مركز الخدمات الطبية الشرعية بوزارة الصحة، وتستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها.
وتُعد القمة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتضم تحت مظلتها كلًا من المؤتمر السعودي الرابع للعلوم الطبية الشرعية (SCFMS 2025)، والمؤتمر الدولي السادس في علم السموم والصيدلة (KSAPT 2025)، ما يعكس التكامل بين التخصصات الصحية والعلمية في خدمة العدالة وتعزيز جودة الممارسات الطبية الشرعية.
وأوضح المدير العام التنفيذي لمركز الخدمات الطبية الشرعية بوزارة الصحة ورئيس القمة، الدكتور أحمد اليحيى، أن الفعالية تُنظم بالتعاون مع الجمعية السعودية للطب الشرعي والجمعية السعودية للصيدلة، وبمشاركة (15) جهة حكومية، ما يعزز من تكامل الجهود الوطنية في مجالات الطب الشرعي والصحة العامة.
وأضاف اليحيى أن القمة استقطبت (320) ورقة علمية من أكثر من (20) دولة، تم قبول (102) منها للعرض في (16) جلسة علمية، إضافة إلى (104) ملصقات علمية و(12) ورشة عمل، تُناقش خلالها أحدث المستجدات والتقنيات الحديثة في الطب الشرعي والصيدلة والسموم والأدلة الجنائية.
من جهتها، أكدت الدكتورة مرام العتيبي، الرئيس التنفيذي لمركز الخدمات الصحية المساندة بوزارة الصحة، أن القمة تمثل منصة علمية متقدمة تجسد التزام المملكة بتطوير العلوم الطبية الشرعية وتعزيز التكامل بين الطب والقانون لخدمة العدالة والمجتمع.
وأشارت إلى أن مشاركة خبراء دوليين في هذا الحدث تسهم في تبادل التجارب والخبرات، وتطوير الممارسات وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكدة أن انعقاد القمة تحت مظلة ملتقى الصحة العالمي يعكس رؤية وزارة الصحة في دمج التخصصات الصحية المتقدمة ضمن منظومة متكاملة تدعم التحول الصحي ومستهدفات رؤية السعودية 2030.