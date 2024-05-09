المتحدث الرسمي للتمرين البحري المختلط: "الموج الأحمر" شمل فرضيات تحاكي البيئات القتالية

أكد المتحدث الرسمي للتمرين البحري المختلط العقيد الركن علي آل علي، الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للبحر الأحمر كممر دولي عالمي، حيث تعبر خلاله 15% من التجارة العالمية، و12% من سلاسل الإمداد النفطية و40% من كمية التبادل التجاري بين قارتي آسيا وأوروبا، وهو ما استشعرته قيادة الدول المطلة عليه لحمياته كممر رئيس وفاعل من الأعمال العدائية.