المتحدث الرسمي للتمرين البحري المختلط: "الموج الأحمر" شمل فرضيات تحاكي البيئات القتالية

أكد المتحدث الرسمي للتمرين البحري المختلط العقيد الركن علي آل علي، الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للبحر الأحمر كممر دولي عالمي، حيث تعبر خلاله 15% من التجارة العالمية، و12% من سلاسل الإمداد النفطية و40% من كمية التبادل التجاري بين قارتي آسيا وأوروبا، وهو ما استشعرته قيادة الدول المطلة عليه لحمياته كممر رئيس وفاعل من الأعمال العدائية.
وأضاف آل علي في حديثه للإخبارية بختام تمرين "الموج الأحمر7" للدول المطلة على البحر الأحمر أن هناك حاجة ملحة لمثل هذا التمرين الذي اشتمل على فرضيات تحاكي البيئات القتالية المختلفة ومحاضرات استراتيجية ألقاها عدد من الخبراء العسكريين.
وتابع أن التمرين تم بمشاركة أفرع القوات المسلحة السعودية ممثلة بالقوات البحرية والجوية والبرية بالإضافة إلى حرس الحدود السعودي وقوات عدد من الدول الشقيقة المطلة على البحر الأحمر مثل مصر واليمن والأردن وجيبوتي، وجمهورية موريتانيا كمراقب.