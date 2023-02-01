وزير الحج يزور "جديدة عرعر" ويستقبل وفدًا عراقيًا ويطلع على سير الإنشاءات بصالة الحجاج

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، وفدًا عراقيًا رفيع المستوى يرأسه رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، في منفذ "جديدة عرعر"، وذلك بهدف مناقشة سُبل تسهيل قدوم المعتمرين العراقيين ضمن إجراءات ميسرة.
كما تفقد الربيعة ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، والوفد المرافق لهم، سير العمل في منفذ "جديدة عرعر" بمنطقة الحدود الشمالية، للوقوف على التسهيلات والخدمات المُقدمة للمعتمرين والزوار القادمين من جمهورية العراق الشقيقة بعد تسجيل المنفذ قدوم أكثر من 120 ألف معتمر عراقي منذ بداية فتحه للمعتمرين مطلع العام الحالي 1444هـ.
وبدأ "الربيعة" جولته التفقدية للمنفذ بالاطلاع على الأعمال والتسهيلات التي تقدمها جميع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن بمنفذ "جديدة عرعر"، والوقوف على سير العمل في ساحات المنفذ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدوم المعتمرين والزوار ضمن إجراءات سهلة وميسرة، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لهم، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
ووقف وزير الحج والعمرة على سير الأعمال الإنشائية في صالة الحجاج والمعتمرين التي يجري تنفيذها حاليًا وفق أحدث التجهيزات التي تضمن سلاسة إنهاء إجراءات القدوم، بالإضافة إلى خدمات المراقبة الصحية، وخدمات وزارة الحج والعمرة، والخدمات الأخرى المقدمة لتحقيق راحة ضيوف الرحمن، وتلبي احتياجاتهم ورغباتهم.
واطلع على شرح موجز عن الأدوار المنوطة بالجهات الأمنية والصحية واللوجستية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل وصول ضيوف الرحمن قاصدي الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، والجهود المبذولة لتيسير إنهاء إجراءات دخول المعتمرين خلال وقت قياسي، بالاستفادة من التسهيلات الجديدة للمعتمرين والتي يأتي من أهمها تمديد تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا.
وشدد وزير الحج والعمرة على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من خلال المنفذ، في ظل الدعم المستمر والاهتمام المتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله-، بما يُلبي تطلعات ضيوف الرحمن، ويُسهم في تأديتهم لمناسكهم بطمأنينة ويسر.
ويعد منفذ "جديدة عرعر" الحدودي المنفذ البري المعتمد لدخول الحجاج والمعتمرين من جمهورية العراق إلى المملكة، وأُعيد افتتاحه لاستقبال المعتمرين في شهر صفر الماضي من العام الجاري 1444هـ، ويأتي ذلك امتدادًا لجهود التعاون والعمل المشترك بين سائر الجهات الحكومية في منظومة الحج والعمرة.