وزير الحج يزور "جديدة عرعر" ويستقبل وفدًا عراقيًا ويطلع على سير الإنشاءات بصالة الحجاج

كما تفقد الربيعة ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، والوفد المرافق لهم، سير العمل في منفذ "جديدة عرعر" بمنطقة الحدود الشمالية، للوقوف على التسهيلات والخدمات المُقدمة للمعتمرين والزوار القادمين من جمهورية العراق الشقيقة بعد تسجيل المنفذ قدوم أكثر من 120 ألف معتمر عراقي منذ بداية فتحه للمعتمرين مطلع العام الحالي 1444هـ.