"النمر": يحذّر هؤلاء من متابعة لقاء الهلال وأوراوا: لا تشاهدوها

حذّر ‏‏‏استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر؛ كبار السن فوق 50 سنة، أو مَن يعانون السكري والضغط أو الجلطات السابقة ومَن لديهم ضعف بعضلة القلب من مشاهدة مباراة اليوم في نهائي أبطال آسيا 2022، بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني.