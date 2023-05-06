"النمر": يحذّر هؤلاء من متابعة لقاء الهلال وأوراوا: لا تشاهدوها

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر؛ كبار السن فوق 50 سنة، أو مَن يعانون السكري والضغط أو الجلطات السابقة ومَن لديهم ضعف بعضلة القلب من مشاهدة مباراة اليوم في نهائي أبطال آسيا 2022، بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني.
وقال النمر؛ "للمتعصبين رياضياً نرجوكم ألا تشاهدوا مباراة اليوم، خاصةً لمَن هم فوق 50 سنة، ومَن يعانون مرض السكري أو الضغط والجلطات السابقة أو ضعف القلب".
ويلتقي اليوم الهلال وأوراوا في إياب نهائي أبطال آسيا 2022، في اليابان، بعدما حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله مباراة الذهاب على استاد الملك فهد الدولي.
ويتمتع أوراوا بأفضلية نسبية بهدف خارج أرضه، فيما يسعى الهلال لقلب الطاولة والعودة بالكأس.
وتابع "النمر": التعصُّب الرياضي درجات، لكن أخطر هؤلاء على نفسه وعلى الآخرين هو مَن يصبح كالمجنون أثناء المباراة؛ يسبُّ ويَلعَن ويحطّم الأشياء حوله.. بل رأيتُ أحدهم يضرب أحد مشجّعي الفريق الآخر.