"إنفاذ" يطرح 224 عقارًا سكنيًّا وتجاريًّا للبيع والتصفية في 26 مزادًا

وأوضح المركز أن المزادات العلنية تتضمن 13 مزادًا لعرض 122 عقارًا بمنطقة الرياض، و3 مزادات لعرض 19 عقارًا في منطقة مكة المكرمة، ومزادين لعرض 27 عقارًا في المدينة المنورة، و4 مزادات لعرض 32 عقارًا في المنطقة الشرقية، ومزادًا لعرض 9 عقارات في منطقة القصيم، ومزادًا لعرض عقارين في الباحة، ومزادًا لعرض 8 عقارات في حائل، ومزادًا في عسير لعرض 5 عقارات.