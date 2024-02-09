إبهار "بنت القرية".. شاهد كيف حولت "رحمة" قرية "رهبان قنا" إلى متحف مفتوح

وأضافت: من بين تلك الأقسام: قسم العروس والحرث والزراعة والرعي والزينة ووسائل الإذاعة والتلفاز القديمة وغيرها من وسائل الحياة التي كان يعتمد عليها في تلك الحقبة الزمنية، وقمت بإحياء بعض تلك العادات القديمة وخاصة فيما يتعلق بالنساء مثل نقش الحناء والعضية والعكرة وطحن الحبوب على الأدوات القديمة -المطحنة- وغيرها فضلاً عن ما يقمن به بنات القرية من تقديم للموروث الشعبي الأصيل للزائرات من خلال ألوان الفنون الفلكلورية التي لا تزال حاضرة في كل المناسبات وخاصة في الأعراس والاحتفالات بالمناسبات الوطنية.