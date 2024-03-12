شركة Level Infinite تكشف عن شراكة مع كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتعزيز نمو منظومة القطاع

في حين يشارك 12 فريق من جميع أنحاء العالم للتنافس والحصول على مجموع جوائز بقيمة 3 مليون دولار أمريكي في حدث Honor of Kings القائم على الدعوة منتصف الموسم، والمُقام ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية لعام 2024، حيث سيضمن فرصاً مهمة للفرق الفائزة للمشاركة في بطولة Honor of Kings القائمة على الدعوة والتي ستقام في وقت لاحق من العام الجاري.