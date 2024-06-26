محليات

هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تضبط أكثر من 160 مخالفة

في الربع الثاني لـ 2024م.. رعي دون تصريح وتخييم ودهس الغطاء النباتي وإشعال النار
هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تضبط أكثر من 160 مخالفة

ضبطت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أكثر من 160 مخالفة بيئية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024م، وذلك في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات البيئية التي جرى ضبطها خلال جولات فرق الرقابة البيئية في المحميتين؛ تمثّلت في الرعي دون تصريح، والتخييم غير المنظّم، ودهس الغطاء النباتي، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، وغيرها من المخالفات الأخرى.

وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق مخالفي الأنظمة البيئية، مشددةً على ضرورة المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية لضمان استدامتها جيلًا بعد جيل.

وتعمل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة على تطبيق نظام البيئة ولائحته التنفيذية، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، مشيرةً إلى أن جهودها الرقابية في المحميتين تأتي دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء التي تُسهم بتعزيز الاستدامة البيئية.

هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية

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