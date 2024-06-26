هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تضبط أكثر من 160 مخالفة

وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات البيئية التي جرى ضبطها خلال جولات فرق الرقابة البيئية في المحميتين؛ تمثّلت في الرعي دون تصريح، والتخييم غير المنظّم، ودهس الغطاء النباتي، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، وغيرها من المخالفات الأخرى.