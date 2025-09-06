تركي آل الشيخ يُعلن: أول "إيمي" في تاريخ آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بفريق سعودي

في إنجاز غير مسبوق، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فوز وكالة "Big Time Creative Shop"، الشريك الإبداعي لموسم الرياض، بجائزة "إيمي" كأول وكالة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا تحقق هذا التتويج العالمي.
وجاء الفوز ضمن الدورة الـ46 لجوائز "إيمي" الرياضية، وتحديدًا في فئة "الإعلان الترويجي المتميز" (Outstanding Promotional Announcement)، التي تمنحها الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التلفزيون بالولايات المتحدة.
وأوضح "آل الشيخ" أن هذا المنجز هو ثمرة عمل فريق سعودي بالكامل، تقوده طاقات شابة أثبتت قدرتها على الوصول إلى مراتب عالمية. وبيّن أن القيمة الحقيقية للجائزة تنبع من أثرها الإيجابي على الجمهور، وسعادته بما يُقدم له من مشروعات وأفكار إبداعية.
ويحمل المشروع الفائز عنوان (Usyk Vs Fury Reignited)، وقد نال إشادة لجنة التحكيم لما حمله من تميز إبداعي وتأثير بصري عالي، عاكسًا قدرة المملكة على المنافسة في أرقى الجوائز الإعلامية العالمية.
ويُعد هذا التتويج محطة بارزة في مسيرة قطاع الترفيه السعودي، ويجسد دور موسم الرياض في دعم الكفاءات الوطنية وإبراز حضورها عالميًا عبر إنجازات نوعية.