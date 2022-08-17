مكة المكرمة.. حادث تصادم بين حافلة وشاحنة يخلف 10 إصابات

استقبل مستشفى حراء العام ومستشفى الملك عبدالعزيز، عن طريق فرق الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، عددًا من الإصابات نتيجة حادث التصادم الذي وقع فجر أمس الثلاثاء بين حافلة وشاحنة ونتج عنه 10 إصابات.