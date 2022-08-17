مكة المكرمة.. حادث تصادم بين حافلة وشاحنة يخلف 10 إصابات

استقبل مستشفى حراء العام ومستشفى الملك عبدالعزيز، عن طريق فرق الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، عددًا من الإصابات نتيجة حادث التصادم الذي وقع فجر أمس الثلاثاء بين حافلة وشاحنة ونتج عنه 10 إصابات.
وتفصيلًا: فقد تلقّت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في الساعة 4:42 من فجر أمس الثلاثاء، بلاغًا من مواطن يفيد وجود حادث تصادم بين حافلة وشاحنة.
وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية والقائد الميداني، وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 10 إصابات منها 8 إصابات بسيطة وإصابتان متوسطتا الخطورة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين.
وقد نقلت 5 إصابات إلى مستشفى حراء العام، فيما نقلت باقي الإصابات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.