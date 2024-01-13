"موسم الرياض 2024" يمنح زواره رحلة فريدة في عالم الموضة والأزياء

- آل الشيخ: نسعى لإثراء خيارات الترفيه بالارتباط بأفخم الأسماء العالمية في عالم الأزياء
- إيلي صعب: سعيد بالشراكة ونَعِدُ زوّار الموسم بتجربة غير مسبوقة
بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ( GEA)، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة وهيئة الأزياء، وقع "موسم الرياض" ممثلاً في م. فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة، والمصمم العالمي إيلي صعب مذكرة تفاهم في العاصمة البريطانية لندن اليوم، للتعاون خلال موسم الرياض 2024؛ لإنشاء تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الموضة والترفيه، خلال الموسم، ضمن العديد من الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى التي تم استقطابها مؤخراً، والتي شهدت حضوراً كبيراً من الزوار.
وتتضمن مذكرة التعاون الموقعة إطلاق مجموعة موسم الرياض من إيلي صعب لخريف 2025 كواحدة من أهم أحداث العاصمة.
وقال معالي المستشار تركي آل الشيخ: "نعمل في موسم الرياض على الارتباط بأهم الأسماء العالمية في مختلف المجالات بما يثري الخيارات الترفيهية، ومنها مجال الأزياء، حيث يعتبر إيلي صعب من الأسماء المميزة فيه، ليقدم من خلال الموسم القادم تصاميم ستكون حديث المهتمين في عالم الموضة".
كما قدم معالي المستشار تركي آل الشيخ خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ولنائب وزير الثقافة معالي الأستاذ حامد بن محمد فايز على الجهود التي تبذل في هذا المجال.
بدوره أعرب إيلي صعب عن سعادته بالمشاركة في موسم الرياض 2024، وقال: "سنقوم بإعداد شيء غير مسبوق وجديد للاحتفال بهذه المناسبة المهمة في مدينة الرياض، التي تدعم الإبداع وتنوع الثقافة في المنطقة".
يذكر أن إيلي صعب افتتح البوتيك الخاص به مؤخراً في منطقة "فيا رياض" إحدى مناطق "موسم الرياض"، في حفل كبير شهد حضور العديد من المهتمين في عالم الموضة والأزياء.