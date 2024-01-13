"موسم الرياض 2024" يمنح زواره رحلة فريدة في عالم الموضة والأزياء

بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ( GEA)، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة وهيئة الأزياء، وقع "موسم الرياض" ممثلاً في م. فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئة، والمصمم العالمي إيلي صعب مذكرة تفاهم في العاصمة البريطانية لندن اليوم، للتعاون خلال موسم الرياض 2024؛ لإنشاء تجربة فريدة من نوعها تجمع بين الموضة والترفيه، خلال الموسم، ضمن العديد من الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى التي تم استقطابها مؤخراً، والتي شهدت حضوراً كبيراً من الزوار.