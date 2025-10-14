أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرات توظيف مباشر لخريجي المنشآت التدريبية بالمنطقة

وأكد أن الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للمبادرات والبرامج التنموية انعكس إيجاباً على تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها، مشيراً إلى أن المبادرات النوعية في مجالي التدريب والتوظيف تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والمهارة. وأوضح أن التكامل بين القطاعين العام والخاص يسهم في توفير فرص عمل نوعية لأبناء وبنات الوطن، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القدرات البشرية ورفع معدلات التوطين.