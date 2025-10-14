أمير الشرقية يرعى توقيع مذكرات توظيف مباشر لخريجي المنشآت التدريبية بالمنطقة

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء في ديوان الإمارة، حفل توقيع مذكرات توظيف مباشر لخريجي وخريجات المنشآت التدريبية بالمنطقة، بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وعدد من الشركات الوطنية.
وأكد أن الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للمبادرات والبرامج التنموية انعكس إيجاباً على تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها، مشيراً إلى أن المبادرات النوعية في مجالي التدريب والتوظيف تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والمهارة. وأوضح أن التكامل بين القطاعين العام والخاص يسهم في توفير فرص عمل نوعية لأبناء وبنات الوطن، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية القدرات البشرية ورفع معدلات التوطين.
من جانبه، عبّر مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، مشاري القحطاني، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته ودعمه المستمر لمبادرات التدريب والتوظيف، مبيناً أن هذه الجهود أسهمت في رفع نسبة التوظيف إلى 52.99%، وتعزيز مسارات التدريب والتأهيل وتطوير الشراكات الاستراتيجية الداعمة لسوق العمل، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في تمكين أبناء وبنات الوطن.
وفي ختام الحفل، شهد أمير المنطقة الشرقية توقيع سبع مذكرات توظيف مباشر بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وعدد من الشركات الوطنية.
وتهدف هذه المذكرات إلى توفير أكثر من 1100 فرصة وظيفية في المجالات الصناعية والفنية والتقنية، بما يعزز استدامة التنمية ويدعم مسيرة التوطين في المنطقة الشرقية.