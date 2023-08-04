"تعليم مكة" يشكّل لجانًا لإنهاء إجراءات التوظيف التعاقدي للوظائف التعليمية لعام 1445هـ

وتتولّى لجنة مطابقة المستندات بالأصول وإرفاقها في نظام فارس، ولجنة المقابلات الشخصية لإجراء المقابلة مع المرشح، والتأكد من سلامة الفكر والاعتدال وسلامة الحواس، ورصد درجة المقابلة على نظام فارس، ولجنة الفحص الطبي لتحويل المرشح لإجراء الكشف الطبي عبر منصة أوتار، ورصد النتيجة في نظام فارس، ولجنة المعتذرين لاستقبال المعتذرين من جميع المناطق وتعبئة النموذج، ولجنة العلاقات العامة والدعم؛ لتجهيز المقرّ بالاحتياجات المطلوبة وتنظيم مسار العمل وإرسال المواعيد ولجنة تحرير العقود والمباشرات لاستكمال إجراءات توقيع العقد والمباشرة وحفظ الوثائق.