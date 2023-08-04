"تعليم مكة" يشكّل لجانًا لإنهاء إجراءات التوظيف التعاقدي للوظائف التعليمية لعام 1445هـ

تفقّد مديرُ عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد المدخلي، يرافقه مدير إدارة الموارد البشرية؛ مقرَّ استقبال المرشحات للتوظيف التعاقدي للوظائف التعليمية، والتأكّد من جاهزيته، واستعداد اللجان المكلفة.
وضمن خطة الاستعداد: أصدر مديرُ عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة قرارًا بتشكيل لجنة رئيسية للتوظيف التعاقدي، و6 لجان فرعية للقيام بالمهام الواردة في الدليل الاسترشادي.
وتتولّى لجنة مطابقة المستندات بالأصول وإرفاقها في نظام فارس، ولجنة المقابلات الشخصية لإجراء المقابلة مع المرشح، والتأكد من سلامة الفكر والاعتدال وسلامة الحواس، ورصد درجة المقابلة على نظام فارس، ولجنة الفحص الطبي لتحويل المرشح لإجراء الكشف الطبي عبر منصة أوتار، ورصد النتيجة في نظام فارس، ولجنة المعتذرين لاستقبال المعتذرين من جميع المناطق وتعبئة النموذج، ولجنة العلاقات العامة والدعم؛ لتجهيز المقرّ بالاحتياجات المطلوبة وتنظيم مسار العمل وإرسال المواعيد ولجنة تحرير العقود والمباشرات لاستكمال إجراءات توقيع العقد والمباشرة وحفظ الوثائق.
وفي إطار الشراكة مع غرفة مكة، تم تخصيص مسرح الشيخ صالح كامل لاستقبال المرشحات وإجراء المطابقة، والقاعة المساندة للمقابلات الشخصية والكشف الطبي.
وخصّصت الإدارةُ العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية، رقمَ WhatsApp خاصًّا للرد على الاستفسارات.