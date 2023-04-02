مستشارة أسرية: "العيدية" أقل شيء تستحقه الزوجة نظير تعبها في رمضان

أكدت المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة، عبير السعد، أن العيدية للزوجة شيء مهم نفسيًا ومعنويًا، وأقل شيء تستحقه مهما كانت قيمتها، فالزوجة ظلت بشهر رمضان متفرغة لإطعام أفراد أسرتها، وعلى الزوج أن يضعها في الحسبان من الآن، خصوصًا أن رواتب للموظفين سوف تكون في شهر شوال .
وبيّنت "السعد" أن الزوجة قامت بدورها في إعداد السفرة الرمضانية ونحن نعلم أن سفرة شهر رمضان تختلف عن الأيام العادية، فهي تحتوي على أصناف كثيرة أي التعب لديها مضاعف، فالمفترض الزوج يكافئها من دون أن تطلب منه الزوجة، فهي تدخل على نفسها السرور والامتنان والسعادة.
وأضافت أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" خير الناس وخيرهم لأهله، وطيب كلامه وحُسن معاشرة زوجته بالإكرام والاحترام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"، مضيفة أن هذه السنة معروف أن الرواتب ستكون في بداية شهر شوال أي من المفترض من الآن الاستعداد لها .