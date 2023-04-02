مستشارة أسرية: "العيدية" أقل شيء تستحقه الزوجة نظير تعبها في رمضان

وأضافت أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" خير الناس وخيرهم لأهله، وطيب كلامه وحُسن معاشرة زوجته بالإكرام والاحترام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي"، مضيفة أن هذه السنة معروف أن الرواتب ستكون في بداية شهر شوال أي من المفترض من الآن الاستعداد لها .