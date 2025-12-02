محليات

ولي العهد يتلقى رسالة من أمير قطر تتناول العلاقات الثنائية

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتسلّم الرسالة نيابة عن سموه، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسُبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الأمير محمد بن سلمان
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

