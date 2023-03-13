على هامش "بيبان 23".. "المحامين" وبنك الرياض يوقّعان اتفاقية تعاون مشتركة

وتسعى الاتفاقية إلى توفير المنتجات التمويلية للمنشآت القانونية المُسجلة لدى الهيئة، وتصميم برامج تمويلية مبتكرة وبهوامش ربح تنافسية وفقًا للمعايير الائتمانية للبنك، إضافة إلى تقديم 5 برامج تمويلية؛ تتضمن: برامج تمويل الرواتب، وبرامج تمويل التوسعات الرأسمالية، وبرامج التسهيلات الائتمانية الخاصة بالأنشطة الناشئة، وبرامج التمويل الإسلامي لعقود أعمال الخدمات والاستشارات، إضافة إلى بطاقة نمو الائتمانية، وذلك بما يتماشى مع سياسات البنك وإجراءاته الداخلية، وبما يتوافق مع الأنظمة المصرفية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وفقًا للشروط والأحكام المُتفَق عليها.