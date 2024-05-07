"السليمان" يطالب بتقييم رسوم إصدار جواز السفر وفق مدة الصلاحية الفعلية وزيادة عدد الصفحات

وفي موضوع مختلف بمقاله، يطالب "السليمان" بدراسة أثر خفض غرامات المخالفات المرورية، ويقول: "أبدت الدولةُ دائمًا مرونةً عالية وميلًا لتحقيق مصالح أفراد المجتمع في قرار خفض رسوم غرامات مخالفات المرور الأخيرة؛ حيث تمّ تقدير الأثر الاجتماعي الإيجابي لهذه الإجراءات، وأرجو أن تصدر إحصاءات تبيّن اختلاف نسب ارتكاب المخالفات عند من استفادوا من هذه الإجراءات، وتتمّ دراسة الأثر على سلوك قيادة المركبات؛ لأن الهدف يجب أن يتعدّى حلّ مشكلة تراكم مبالغ الغرامات على مرتكبي المخالفات أو التشجيع على السداد؛ فالهدف الأساس من أنظمة السير المرورية وتطبيق غرامات مخالفتها هو تعزيز الوعي بالسلامة المرورية وتحقيقها للحفاظ على الأرواح والممتلكات!".