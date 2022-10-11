نيابة عن وزير الحرس.. رئيس الجهاز العسكري يفتتح مبنى وكالة القطاع الشرقي الجديد

وقام رئيس الجهاز العسكري بقص الشريط إيذانًا بافتتاح المبنى الجديد لوكالة القطاع الشرقي، واستمع إلى شرح عن مراحل المشروع وما يحتويه من مرافق وخدمات، ثم تجول في المبنى، وشاهد ما يضمه من أقسام.