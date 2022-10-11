نيابة عن وزير الحرس.. رئيس الجهاز العسكري يفتتح مبنى وكالة القطاع الشرقي الجديد

نيابة عن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، قام الفريق الركن الأمير نايف بن ماجد بن سعود، رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني، أمس الثلاثاء بافتتاح المبنى الجديد لوكالة القطاع الشرقي.
وكان في استقباله عند وصوله لمقر وكالة القطاع الشرقي مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي اللواء الركن فيصل بن ربيعان، وأمراء الأفواج، وقادة الألوية والوحدات والإدارات العسكرية والمدنية بالقطاع.
وقام رئيس الجهاز العسكري بقص الشريط إيذانًا بافتتاح المبنى الجديد لوكالة القطاع الشرقي، واستمع إلى شرح عن مراحل المشروع وما يحتويه من مرافق وخدمات، ثم تجول في المبنى، وشاهد ما يضمه من أقسام.
من جانب آخر، قام رئيس الجهاز العسكري بزيارة تفقدية لوحدات الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، وزار لواء الأمير محمد بن عبدالرحمن للأمن الخاص، وقوة الواجب عبدالله، ولواء الأمن الخاص الثالث، ولواء التدخل السريع الثالث، واستمع لإيجاز عن مهام وواجبات الوحدات وجاهزيتها.
ورافق رئيس الجهاز العسكري في الجولة التفقدية لوحدات الحرس الوطني بالقطاع الشرقي وكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية الدكتور عبداللطيف الحارثي، ورؤساء الهيئات، وقادة الوحدات العسكرية بوزارة الحرس الوطني.