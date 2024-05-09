موجة اكتتابات في السعودية.. أكثر من 10 شركات تستعد لإجراء طرحها العامّ الأوليّ

تترقب أكثر من 10 شركات لإجراء طرحها العام الأوليّ في سوق الأسهم السعودي، في الوقت الذي تَقدمت فيه أكثر من 50 شركة للإدراج؛ مما يشير إلى موجة نشاط كبيرة في سوق الاكتتاب في المملكة.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن محمد الرميح، الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، قوله: "حصلت أكثر من 10 طروحات أولية على الموافقة؛ لكننا في انتظار بناء سجل الأوامر والاتفاق مع مديري الأصول لتحديد موعد الإدراج والطروحات.. والجيد ليس فقط عدد الطروحات؛ وإنما تنوعها أيضًا؛ حيث تنتمي هذه الشركات إلى قطاعات مختلفة وتتنوع في حجمها وفي مراحل مختلفة من دورة حياتها".
وأشار التقرير إلى وجود زيادة كبيرة في نشاط الاكتتابات في المملكة؛ حيث أعلنت 4 شركات في الأسابيع الأخيرة عن خططها للطرح العام؛ بما في ذلك "مجموعة فقيه للرعاية الصحية".
وتسعى المملكة العربية السعودية لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوقها المالية، في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة وتحقيق الرؤية الاقتصادية لعام 2030.