موجة اكتتابات في السعودية.. أكثر من 10 شركات تستعد لإجراء طرحها العامّ الأوليّ

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن محمد الرميح، الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، قوله: "حصلت أكثر من 10 طروحات أولية على الموافقة؛ لكننا في انتظار بناء سجل الأوامر والاتفاق مع مديري الأصول لتحديد موعد الإدراج والطروحات.. والجيد ليس فقط عدد الطروحات؛ وإنما تنوعها أيضًا؛ حيث تنتمي هذه الشركات إلى قطاعات مختلفة وتتنوع في حجمها وفي مراحل مختلفة من دورة حياتها".