عبر تعميم.. "التعليم" تكشف عن حالات الدوام في إجازتَيْ الخريف والشتاء العام الدراسي المقبل

وأوضح التعميم أن المدارس التي لم يحقق طلابها الحد الأدنى للإتقان بنواتج التعلُّم، ورأت إدارة المدرسة بالتنسيق مع إدارة التعليم الحصول على مزيد من الدعم لطلابها من قِبل نخبة من المعلمين المتميزين داخل المدرسة وخارجها؛ لمعالجة الفاقد التعليمي لدى الطلاب، فإنه بالتنسيق بين إدارة التعليم ووكالة الموارد البشرية سيتم تحديد حوافز ومكافآت مناسبة للطلاب وفق الأنظمة والتعليمات، مع تخصيص برامج تطوير مهني؛ لرفع جودة الأداء التدريسي للمعلمين الأساسيين في هذه المدارس، والمشرفين التربويين الداعمين لهذه المدارس، خلال الإجازة.