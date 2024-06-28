عبر تعميم.. "التعليم" تكشف عن حالات الدوام في إجازتَيْ الخريف والشتاء العام الدراسي المقبل

كشف تعميم لوزارة التعليم عن حالات الدوام في إجازتَي الخريف والشتاء، التي ستُطبَّق العام الدراسي المقبل 1446هــ.
وأوضح التعميم أن المدارس التي لم يحقق طلابها الحد الأدنى للإتقان بنواتج التعلُّم، ورأت إدارة المدرسة بالتنسيق مع إدارة التعليم الحصول على مزيد من الدعم لطلابها من قِبل نخبة من المعلمين المتميزين داخل المدرسة وخارجها؛ لمعالجة الفاقد التعليمي لدى الطلاب، فإنه بالتنسيق بين إدارة التعليم ووكالة الموارد البشرية سيتم تحديد حوافز ومكافآت مناسبة للطلاب وفق الأنظمة والتعليمات، مع تخصيص برامج تطوير مهني؛ لرفع جودة الأداء التدريسي للمعلمين الأساسيين في هذه المدارس، والمشرفين التربويين الداعمين لهذه المدارس، خلال الإجازة.
وتضمَّن التعميم كذلك المدارس التي ترغب بإقامة أو استضافة برامج وأنشطة طلابية، وفعاليات ثقافية ورياضية وتعليمية، ومعارض وبرامج للفنون والمسرح، ورحلات ميدانية علمية.
يُذكر أن إجازة الخريف للعام الدراسي المقبل ستبدأ من الجمعة 1446/05/06 إلى السبت 1446/05/14، فيما تبدأ إجازة الشتاء من الاثنين 1446/ 08/ 25 إلى السبت 1446/09/01.