بشرى للمزارعين بوفرة المحصول.. أشجار الزيتون بتبوك تُزهر خلال أبريل

وتتميّز الأزهار بلونها الأبيض، وبأشكالها المكونة من أربعة أجزاء أنبوبية، ويتبع هذه المرحلة، مرحلة نمو الثمار التي تبدأ بتطوير ثمار الزيتون فتتساقط بتلات الأزهار، ثم تبدأ نواة ثمر الزيتون بالتكون والتصلب، وتستغرق هذه العملية ما يقارب 3 أشهر، وتكون الثمار في بداية النمو صغيرة الحجم، ثم تبدأ تكبر بالتدريج، لتأتي بعد ذلك مرحلة النضج وهي آخر مرحلة في دورة النمو، وفيها ينضج الزيتون ويصبح جاهزًا للحصاد.