بشرى للمزارعين بوفرة المحصول.. أشجار الزيتون بتبوك تُزهر خلال أبريل
عاشت منطقةُ تبوك، شتاء هذا العام، أجواء مناخية ساهمت في انتظام عملية تزهير أشجار الزيتون، وبصفة خاصة أثناء فترة تحول البراعم من الحالة الخضرية إلى الحالة الزهرية، التي تعرف بمرحلة "التكشف الزهري"، وتبلغ ذروتها في شهر "أبريل".
ويُبشر ذلك المزارعين بالمنطقة بوفرة المحصول وجودته لهذا العام.
وتُعرف مرحلة "التزهير" في أشجار الزيتون بحسب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، بأنها الخطوة الأساس في إنتاج الثمار، وعلى ضوئها يمكن التنبّؤ بوفرة المحصول من عدمه؛ حيث إن للعوامل المناخية، إضافة إلى التغذية الجيدة للأشجار، دورًا في ذلك.
وتتميّز الأزهار بلونها الأبيض، وبأشكالها المكونة من أربعة أجزاء أنبوبية، ويتبع هذه المرحلة، مرحلة نمو الثمار التي تبدأ بتطوير ثمار الزيتون فتتساقط بتلات الأزهار، ثم تبدأ نواة ثمر الزيتون بالتكون والتصلب، وتستغرق هذه العملية ما يقارب 3 أشهر، وتكون الثمار في بداية النمو صغيرة الحجم، ثم تبدأ تكبر بالتدريج، لتأتي بعد ذلك مرحلة النضج وهي آخر مرحلة في دورة النمو، وفيها ينضج الزيتون ويصبح جاهزًا للحصاد.
من جهته قال فرع وزارة البيئة: منطقة تبوك تضمّ ما يزيد على مليون و300 ألف شجرة زيتون، تنتج 65 ألف طنّ من الزيتون؛ منها 1200 طن من زيتون المائدة، وأكثر من 8450 طنًّا من الزيت، ومن أصنافها: "الأربوكينا، والأربوسانا، والنيبالي، والصوراني".
وفي ظلّ استشعار أهمية الروافد الاقتصادية لشجر الزيتون، تحرص الوزارة على دعم مستزرعيها للرّقيّ بها من خلال استخدام أحدث التقنيات المتطورة، وتقديم الاستشارات للمزارعين من قبل المختصّين، للحصول على أفضل إنتاج من الزيتون، إضافة إلى حرصها على تنظيم مهرجان الزيتون الذي يعدّ نافذة تسويقية تسهل على المزارعين بيع منتوجاتهم من الزيتون ومشتقاته، كغيره من الفعاليات التي تقام تباعًا بالمنطقة.
وأوصى فرع الوزارة المزارعين بالمحافظة على انتظام الري في هذه المرحلة، وعدم زيادة كميات المياه تفاديًا لتصمغ أشجار الزيتون، وإزالة الأعشاب التي تنافس الشجرة على الرطوبة، إلى جانب توفير الوزارة لمرشدين زراعيين عند حاجة المزارعين إلى ذلك، من خلال تطبيق "مرشدك الزراعي" لتقييم المشكلة وتقديم الحلول لها.