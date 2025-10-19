نجاح طبي بمستشفى شقراء في استئصال ورم نادر باستخدام المنظار لمريض ستيني

في إنجاز طبي لافت، نجح فريق طبي في مستشفى شقراء العام، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث، في استئصال ورم نادر يبلغ حجمه 5 سنتيمترات من مريض يبلغ من العمر 64 عامًا، وذلك باستخدام تقنية المنظار دون الحاجة إلى تدخل جراحي مفتوح.