نجاح طبي بمستشفى شقراء في استئصال ورم نادر باستخدام المنظار لمريض ستيني

في إنجاز طبي لافت، نجح فريق طبي في مستشفى شقراء العام، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث، في استئصال ورم نادر يبلغ حجمه 5 سنتيمترات من مريض يبلغ من العمر 64 عامًا، وذلك باستخدام تقنية المنظار دون الحاجة إلى تدخل جراحي مفتوح.
وأوضح المستشفى أن المريض خضع لفحوص دقيقة كشفت وجود الورم، ليتم على إثرها وضع خطة علاجية متكاملة باستخدام أحدث تقنيات المناظير الجراحية.
وأُجريت للمريض عملية دقيقة تكللت بالنجاح، تم خلالها استئصال الورم بالكامل دون مضاعفات، مما أسهم في تقليل فترة التعافي وسرعة عودة المريض لحياته الطبيعية.
وقاد الفريق الجراحي الدكتور البروفيسور سليمان المطيري، استشاري جراحة المسالك البولية وأعصاب المسالك البولية، والذي أكد أن العملية سارت بسلاسة والمريض خرج من المستشفى بصحة جيدة.
وأشارت إدارة المستشفى إلى أن هذه العملية تُجسد مستوى التقدم الذي يشهده المستشفى في مجال الجراحات الدقيقة، مؤكدة أن استخدام المنظار ساعد – بفضل الله – في تخفيف الألم وتقليل فترة البقاء داخل المستشفى مقارنة بالطرق التقليدية.
ويعكس هذا الإنجاز التزام مستشفى شقراء العام بتسخير التقنيات الحديثة والكوادر الطبية المؤهلة لتقديم خدمات صحية متقدمة ضمن منظومة تجمع الرياض الصحي الثالث، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جودة الحياة والرعاية الصحية.
وقدّمت إدارة المستشفى شكرها للفريق الطبي المشارك في العملية، مشيدة بجهودهم وتفانيهم في خدمة المرضى، ومؤكدة استمرار دعمها لكل ما يعزز كفاءة وجودة الخدمات الصحية في المحافظة.