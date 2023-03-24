طفل يتوقف قلبه بسبب العنب في حفر الباطن.. والأطباء ينقذون حياته

وقالت الصحة في حفر الباطن إن العناية الإلهية والتدخل الطبي السريع أنقذا طفلاً لم يتجاوز السنتين من الموت بعد ابتلاعه جسماً غريباً؛ مما تسبب له في الاختناق وانسداد مجرى الهواء وتوقف القلب في المستشفى، حيث نقل المريض في بداية الأمر إلى طوارئ مستشفى الملك خالد العام، وبعد عمل الفحوصات الأولية تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي لإعادة الوظائف الحيوية بشكل عاجل.