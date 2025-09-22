في يومها الوطني الـ95.. الدكتور أحمد بن محمد السالم: السعودية نموذج للأمن والتأثير العالمي

فلم يَرُق لجلالة الملك واقع الحال، ولم يمضِ وقت طويل على توحيد المملكة حتى منح حق امتياز التنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية لشركة (ستاندرد أويل - SOCAL) الأمريكية، التي سُميت لاحقًا بأرامكو (الشركة العربية الأمريكية). وبعد سنوات من البحث والتنقيب، وبالتحديد في عام 1938م، اكتُشف النفط بكميات تجارية في الدمام. وجاء لقاء الملك عبدالعزيز بالرئيس فرانكلين روزفلت في فبراير عام 1945م ليؤكد دعم الشراكة السعودية الأمريكية في قطاع النفط، وتعزيز مساهمة أرامكو في الاقتصاد الوطني، وباتت هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا لما يمكن أن تحققه الدول النامية من منافع في علاقتها مع الدول المتقدمة الكبرى.