"الحزيم" لـ "سبق": عوائد التدريب المهني عالية وعلينا التعافي من "إدمان البكالوريوس"

كما انتقد الدكتور الحزيم ما اسماه بـ "إدمان البكالوريوس" لدى كثير من المجتمعات وقال: "منذ فترة طويلة ومازلنا حتى يومنا هذا نرى أن الموقف السائد في كثير من المجتمعات يرى أن المسار العلمي الأهم هو مسار التعليم الأكاديمي الجامعي (البكالوريوس)".