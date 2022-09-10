بلدية محافظة العارضة تتحرك لإنقاذ الأهالي من أضرار مستنقع مائي يتوسط حي الروابي

وقال سكان الحي: المستنقع تَحَوّل إلى بؤرة خصبة ومناسبة لكل ضار، وعمليات الرش لم تَعُد تفي بالغرض، والحل الوحيد يكمن في فتح مسار لتحريك المياه ومنع تجمعها وإزالة الأشجار والحشائش والأوساخ من حوله لمنع تكونه مجددًا.