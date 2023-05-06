إنقاذ سبعيني من نقص شديد بالتروية الدموية بجراحة نوعية دقيقة في الرياض

نجح فريق طبي في مستشفى الملك سلمان، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، في إنقاذ حياة مواطن سبعيني يعاني من نقص شديد بالتروية الدموية للطرفين السفليين، بعد إجراء عملية نوعية وطارئة.
وقام الفريق الجراحي بقيادة استشاريي جراحة الأوعية الدموية د. مالك المالكي و د. سيد اليوسف بإجراء عملية توصيل رقعة شريانية من الشريان الإبطي للشريان الفخذي، وإزالة وصلة شريانية صناعية سابقة ملتهبة بين الشريان الفخذي الأيمن والشريان الفخذي الأيسر قابلة للانفجار في أي لحظة، وإصلاح الشرايين المتهتكة.
واستغرقت الجراحة ثماني ساعات ونصف الساعة، وتمثلت الصعوبة في كبر سن المريض وإجرائه عملية سابقة لاستبدال شرايين تاجية للقلب، بالإضافة إلى وجود عدد من الأمراض المزمنة؛ مما تسبب صعوبة ودقة التخدير تحسباً لتأثيره على وظائف الأعضاء الأخرى، بالإضافة إلى انعدام حسّاس قياس ضغط الدم التداخلي والذي يعتبر عاملًا مهمًا لمراقبة وإدارة مثل هذه العمليات.